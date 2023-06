Ultime Notizie Roma del 06-06-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale Ines tu la guerra in Ucraina in apertura il presidente Vladimir zelenski ha discusso con il ministro degli Esteri britannico James cleverly la formazione di una nuova collezione di sistemi di difesa aerea Patrioti ministro come va invece annunciato che chi era abbastanza armi per lanciare la controffensiva il capo va che nel contro Mosca il bilancio delle perdite di Kiev e fantasioso Intanto è partita la missione di pace della il Cardinal doppie nella capitale Ucraina vedrà la realtà dell’aggressione russa riferisce Kiev il premier Giorgia Meloni non intervista quarta Repubblica spiega la sua linea di governo Io sono a casa di una maggioranza solida mi do 5 anni di Orizzonte non sto governando guardando al consenso immediata ferma sono certa che tra media distanza i ...