Ultime Notizie – Giulia Tramontano | i carabinieri nella casa di Senago

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 6 giugno 2023) Idella sezione investigazioni scientifiche (Sis) fanno ingresso nell’appartamento di via Novella, a, dove è stata uccisa, per i rilievi tecnico-scientifici alla ricerca di tracce di sangue e altre prove utili a ricostruire le fasi dell’omicidio della 29enne incinta di 7 mesi. Il compagno Alessandro Impagnatiello ha confessato il delitto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione