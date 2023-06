Ultime Notizie – Fnm | è online la prima puntata di una nuova rubrica culturale ‘Essenziale’

(Di martedì 6 giugno 2023) È on line da lunedì 29 maggio ladi una, promossa dal Gruppo Fnm. ‘Essenziale. Tutt’altro che semplice, marginale, superfluo’ è un dialogo fra il presidente di Fnm Andrea Gibelli e un ospite sempre diverso. Una chiacchierata di un’ora che vuole approfondire temi di attualità da punti di vista sempre diversi, grazie al contributo di importanti personalità del mondo della scienza, dell’università, della cultura, della comunicazione. Nel primo appuntamento, disponibile su You Tube e Spotify, il presidente Gibelli si confronta sul tema delle infrastrutture sociali e dei bisogni delle comunità con Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo fino al 9 maggio scorso. Ogni lunedì viene pubblicata una. “Essenziale” ...

La guerra in Ucraina è arrivata al 468esimo giorno . Le forze armate ucraine hanno annunciato che le truppe di occupazione russe hanno provocato l' esplosione della diga della centrale idroelettrica ...Ancora un anno insieme . Sciolto ogni dubbio, dissolte le nubi che nellesettimane si erano palesate attorno al futuro del portoghese in giallorosso. José Mourinho ... tutte le6 giugno ...La 'distruzione' della diga è opera di 'terroristi russi' scrive su Twitter il presidenteZelensky. L'amministrazione locale: 'Non è crollata, non sarà una catastrofe'. Esplosioni a Kiev nella notte

Guerra Ucraina Russia. Kiev: Condotto azioni offensive in alcuni settori del fronte Sky Tg24

(Teleborsa) - Scendono meno delle attese gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di aprile 2023. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un calo degli ordinativi ...Il miracolo, vuole la leggenda, ebbe luogo nel maggio del 1965 al Fort Harrison Hotel di Clearwater, in Florida: Keith Richards è stanco, ma poco prima di andare a dormire è ancora lì che giochicchia ...