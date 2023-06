Ultime Notizie – FdI cresce | Pd giù di un punto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 6 giugno 2023) Fratelli d’Italia oggi si conferma primo partito italiano con il 28,5% (percentuale in aumento dello 0,5 rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 25 maggio). Il Pd perde un, fermandosi al 20,5%. E’ quanto emerge dal sondaggio Noto per Porta a Porta. In terza posizione si colloca il M5S con una percentuale del 15%, guadagnando un. Segue la Lega stabile al 9,5%, così come Forza Italia che rimane al 7%. Resta stabile anche Azione-Italia Viva al 6,5%, mentre Verdi-Sinistra sale al 3,5% (+0,5). Stabili anche Più Europa al 2% e Noi Moderati all’1,5%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione