Ultime Notizie – Diga Khakovka | intelligence Usa | è stata la Russia

(Di martedì 6 giugno 2023) Gli Usa accusano laper la distruzione delladi Kakhovka, nella regione ucraina di Kherson. Washington è in possesso di informazioni d’che propendono a indicare lacome responsabile della distruzione delladi Kakhovka: lo riferiscono due funzionari Usa e uno occidentale citati da Nbc news. La presidenza di Joe Biden sta lavorando per rendere pubblica parte delle informazioni e condividerle. I motivi della distruzione dellavengono ancora valutati ma si ritiene che i russi abbiano voluto rendere più difficile agli ucraini l’attraversamento del fiume Dnepr. Secondo Kiev, ladella centrale idroelettrica di Kakhovka èfatta esplodere dai soldati russi della 205esima brigata di fucilieri ...

per quanto mi riguarda, non sono state fondate né su dinamiche politiche, né sulle competenze, né sul contributo al lavoro parlamentare, ma risentono di scorie ancora non smaltite delle...

Guerra Ucraina, colpita diga di Kakhovka. Kiev accusa e Mosca replica: è terrorismo. LIVE Sky Tg24

Conte, Grillo e Tridico a colloquio a Roma sui temi lavoro e pensioni. Cinque stelle in piazza il 17 giugno, non si sa se ci sarà anche Beppe Grillo ...Con il latte materno per almeno 12 mesi voti più alti a scuola, svela una ricerca: i Finley mettono in musica i fatti più importanti di martedì 6 giugno. I Finley mettono in musica i fatti più ...