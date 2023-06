Ultime Notizie – Cospito trasferito | torna in carcere Sassari

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) – È arrivato da pochi minuti neldiAlfredo. La conferma arriva dal Dap. L’anarchico, detenuto in regime di 41bis, è statoquesta mattina dalmilanese di Opera, dove si trovava per motivi medici in seguito allo sciopero della fame durato diversi mesi. Ora l’anarchico èto nell’istituto di assegnazione, ildi Bancali a. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione