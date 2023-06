UFFICIALE – Ange Postecoglou è il nuovo allenatore del Tottenham

(Di martedì 6 giugno 2023)sarà ildel. Attraverso un comunicato apparso sul sitodel club, il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà agli Spurs fino al giugno 2027. L’australiano prenderà il posto di Ryan Mason il quale era stato scelto come “traghettatore” fino al termine della stagione dopo gli esoneri di Conte e del suo vice Stellini.verrà chiamato ora a ripetere le due annate vincenti vissute sulla panchina del Celtic per dare avvio ad unciclo con la compagine londinese.: chi è ildegli Spurs? Australiano ma di origine greche,ha ...

porta una mentalità positiva e uno stile di gioco veloce e offensivo - le parole del presidente del Tottenham, Daniel Levy - . Ha una solida esperienza nello sviluppo di giocatori e una ...

