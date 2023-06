Udinese | Pereyra | «Futuro? Sto ancora riflettendo Ora mi riposo e poi deciderò»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 giugno 2023) Roberto, centrocampista dell’, ha parlato del suoai microfoni di TV12. Ecco le sue dichiarazioni Roberto, centrocampista dell’, ha parlato del suoai microfoni di TV12. PAROLE – «Aver giocato 200 partite con l’per me è un onore, un orgoglio. Sono molto contento, peccato per il risultato finale di ieri, volevamo chiudere bene il campionato, che per noi comunque è stato positivo. Sono contento e soddisfatto di questo gruppo. Ho ricordi bellissimi qui ed è un orgoglio per me aver portato una squadra di provincia così in alto. Il mister sapeva che poteva contare su di me e sono sempre stato a disposizione per lui e per la squadra. Con lui ho un bel rapporto, fin dal primo giorno. Condividiamo tante idee, sta sempre ...