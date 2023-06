Ucraina | Scholz | Con attacco a diga la guerra ha una nuova dimensione

Cosi' Olafin un'intervista televisiva commenta l'attacco alla digadi Nova Kakhovka, che sta provocando allagamenti in tutto l'oblast inclusa Kherson. "Per quanto riguarda ...... che dimostra ancora una volta la brutalità della guerra della Russia in', ha aggiunto. La distruzione a Nova Kakhovka, secondo il cancelliere tedesco Olaf, 'è qualcosa che ha una ...... che dimostra ancora una volta la brutalità della guerra della Russia in", ha aggiunto. La distruzione a Nova Kakhovka, secondo il cancelliere tedesco Olaf, "è qualcosa che ha una ...

'L'attacco alla diga e' qualcosa che si adatta a molti dei crimini che abbiamo visto commettere dai soldati russi in Ucraina e fa parte di una ...Una diga di epoca sovietica a Nova Kakhovka, nella parte della regione di Kherson controllata dai russi nell’Ucraina meridionale, è stata fatta saltare in aria scatenando un’inondazione in tutta la zo ...