Ucraina-Russia | distrutta diga vicino Kherson | Rischio inondazioni - Video

Scambio di accuse con Mosca sulla controffensiva, e sull'inviato del Vaticano nella capitale, afferma la premier danese Mette Frederiksen, manca un ...06 giu 06:56, distrutta diga vicino a Kherson. Scambio accuseUna diga di epoca sovietica nella parte controllata dai russi dell'meridionale è stata fatta saltare martedì, scatenando un'inondazione d'acqua in tutta la zona di guerra, ...Il prima e il dopo della diga danneggiata nella regione di Kherson.: "Distruzione da parte delladella diga Nova Kakhovka nel sud dell'rappresenta un ecocidio". Iniziate evacuazioni dei residenti. Scambio di accuse Mosca - Kiev. L'accusa ...

Esplosa la diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya: la grande onda d'acqua che fuoriesce RaiNews

I russi e l’Ucraina in merito all’esplosione della diga si lanciano accuse a vicenda, al momento non è chiaro perciò cosa sia realmente avvenuto. Il Kiev Independent ha riportato la notizia che ...Potenziale disastro in Ucraina. Le forze di occupazione russe hanno fatto saltare in aria la diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, a ...