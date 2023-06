Ucraina-Russia | distrutta diga vicino Kherson | Migliaia di persone a rischio - Video

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) - L'accusa ladi aver distrutto ladella centrale idroelettrica di Nova Kakhovka, sul fiume Dnieper, a 60 chilometri dalla città di. Il Comando meridionale delle Forze armate ucraine ha denunciato la distruzione dell'infrastruttura e ha fatto sapere che sta indagando sull'entità del danno, oltre che sulla velocità e sulla quantità d'acqua che interesserebbe le probabili aree di inondazione ( danneggiamento ed eventuale distruzione, per i quali Kiev e Mosca si stanno accusando a vicenda . Sono almeno 22mila leinondazione, ha fatto sapere l'amministratore filorusso della zona, Vladimir Leontiev, parlando dei 14 insediamentialla. Zelensky aveva parlato di 80 insediamenti a ...

L'unico modo per fermare la, il più grande terrorista del 21mo secolo, è scacciarla dall''.L'unico modo per fermare la, il più grande terrorista del 21 secolo, è cacciarla dall'", scrive in un post il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Mosca accusa Kiev di aver ...La diga e il suo bacino garantiscono il rifornimento idrico alla Crimea, annessa alladal 2014, ed alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, oltre ad alimentare la centrale idroelettrica di ...

Esplode diga a Kakhovka. "Possibili conseguenze a Zaporizhzhia", Aiea: "Nessun pericolo nucleare" - Aggiornamento del 06 Giugno delle ore 09:48 - Aggiornamento del 06 Giugno delle ore 09:48 RaiNews

Solo sei giorni fa le immagini di due droni che esplodevano sul Cremlino erano sembrate scuotere il senso di sicurezza dei russi. A questo si aggiungono i timori tra l'opinione… Leggi ...(Adnkronos) – L’Ucraina accusa la Russia di aver distrutto la diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka, sul fiume Dnieper, a 60 chilometri dalla città di Kherson. Il Comando meridionale dell ...