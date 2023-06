Ucraina | Meloni | “Sono pronta a perdere un pezzo di popolarità per Kiev”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 6 giugno 2023) MILANO – La contrarietà di una parte consistente degli italiani agli aiuti militari all’“è comprensibile, ma certo chedisposta aundella miaperché se dicessi il contrario per assecondare il senso comune, non assumendomi le responsabilità che ho da capo di governo e domani mi ritrovassi una guerra più vicina a casa mia non avrei fatto gli interessi della mia nazione”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia, in un’intervista a Quarta Repubblica in onda stasera su Retequattro. “So che è difficile spiegarlo, la geopolitica è una materia molto complessa, però io devo fare le cose che la mia coscienza mi dice di fare e mi dice che il modo migliore per difendere la mia nazione prima di tutte le altre è fare esattamente quello che sto ...