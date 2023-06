Ucraina | il disastro umano e ambientale della diga di Nova Kakhovka

...che sia stata la Russia a distruggere la diga 'infliggendo probabilmente il più grande... il più grande terrorista del 21esimo secolo, è scacciarla dall''. Secondo l'emittente statale ...La diga di Khakhovka, minata e distrutta, cede. In, nell'area di Kherson , strade inondate dall'acqua e migliaia di persone costrette a lasciare le proprie case, mentre Kiev e Mosca si scambiano accuse per la responsabilità dell'atto.... che sta mettendo a rischio migliaia di persone e sta provocando unecologico, aggravando ...33:27 Mosca: è un attacco di Kiev per togliere acqua alla Crimea Un attacco dell'per privare ...

Fatta saltare la diga a Kakhovka, uno tsunami allaga l'Ucraina. L'Onu: migliaia in pericolo - Volodymyr Zelensky al cardinale Matteo Zuppi: "Un cessate il fuoco non porterà la pace"

Guerra d’Ucraina – Nova Kakhovka – Nella notte del 5-6 giugno, un’ampia porzione della paratoia dell’invaso idrico di Kakhovka sul grande fiume Dnepr è crollata, provocando una vasta inondazione nei t ...«Le Nazioni Unite non hanno accesso a informazioni indipendenti sulle circostanze che hanno portato alla distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, in Ucraina, ma una cosa è chia ...