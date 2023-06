(Di martedì 6 giugno 2023) Ladellain"e' un'dell'e stiamo vedendo gli effetti nella citta' di Kherson, nella citta' di Nova Kakhovka e in altre 80 citta' e ...

La distruzione della diga in"e' un'altra devastante conseguenza dell'invasione russa e stiamo vedendo gli effetti nella ... Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio. 6 ...... in, ma una cosa è chiara: questa è un'altra devastante conseguenza dell'invasione russa", ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio. E ancora: 'Stiamo vedendo gli effetti ......Unite da discutere nel " Summit sul futuro " convocato a New York dal Segretario Generale...e abbiamo invitato tutti gli attori che agiscono a vario titolo sul terreno del conflitto in...

Ucraina, Guterres: "Distruzione diga altra devastante conseguenza invasione russa" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La distruzione della diga in Ucraina 'e' un'altra devastante conseguenza dell'invasione russa e stiamo vedendo gli effetti nella citta' di ...Shoigu accusa gli ucraini di aver attaccato la diga di Kakhovka e aumentato lo scarico delle acque da quella di Dnipro.