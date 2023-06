Ucraina | diga Khakovka | von der Leyen | ' Russia pagherà per crimini di guerra'

(Di martedì 6 giugno 2023) Bruxelles, 6 giu. (Adnkronos) - Ladovrà “pagare per idicommessi in”. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue Ursula von der, definendo la distruzione delladi Nova Kakhovka un "attacco oltraggioso alle infrastrutture civili che mette a rischio migliaia di persone nella regione di Kherson". La von derha inoltre confermato che la Ue ha attivato il suo meccanismo di protezione civile, che "consegnerebbe rapidamente" pompe per l'acqua sporca, manichette antincendio, stazioni mobili di purificazione dell'acqua e barche alle persone colpite dall'esplosione della

Nell'esplosione dellainci sono probabilmente "numerosi morti". Lo afferma il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby. .... non possiamo dire in in via definitiva cosa è accaduto alla". Lo afferma il portavoce del ... Quello che possiamo dire è che i danni alla popolazionee all'area saranno significativi", ha ...... la controffensivaal momento non è così evidente". In questa situazione di logoramento suscita nuovi timori la distruzione delladi Nova Khakovka: "episodi del genere non fanno ...

Ucraina: colpita la diga di Kakhovka, "migliaia a rischio". Riunione urgente del Consiglio Onu - Europa Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Bruxelles, 6 giu. (Adnkronos) – La Russia dovrà “pagare per i crimini di guerra commessi in Ucraina”. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, definendo la dis ...