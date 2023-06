Ucraina | colpita la diga di Kakhovka | evacuate 16mila persone

(Di martedì 6 giugno 2023) Nella notte, ladi Nova Kakhova, situata vicino a Kherson, è statada un attacco devastante. Mentre le autorità ucraine e russe si scambiano accuse reciproche, sui social media sono emersi video e immagini impressionanti dellaparzialmente distrutta e di un’enorme ondata d’acqua che si è diretta a valle. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la “distruzione” delladi Nova Kakhova è stata causata da “terroristi russi”. La situazione ha portato ad un ulteriore aumento delle tensioni tra Kiev e Mosca. Entrambi i governi hanno condannato l’attacco. Zelensky, ha convocato una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza nazionale in risposta all’attacco. Il suo consigliere, Andriy Yermak, ha accusato Mosca di commettere un “ecocidio”. Ha poi dichiarato che le autorità ...

La diga di Nova Kakhovka è distrutta. L'impianto, strategico per il rifornimento di acqua alla Crimea , è stato fatto saltare in aria. Secondo Kiev la centrale è stata bombardata da Mosca, ma la ...L'attacco alla digadà una 'nuova dimensione' alla guerra della Russia: così il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Esplosioni a Kiev nella notteEvacuazioni dopo l'attacco alla diga: "A rischio un'ottantina di comunità" La diga di Nova Kakhovka , nelle zone sotto controllo russo della regionedi Kherson, è stata fatta esplodere, la centrale idroelettrica attigua è quasi totalmente allagata. Per Kiev sono stati i russi ad attaccare e anche il segretario generale della Nato Jens ...

La controffensiva ucraina continua a fare parlare di sé anche in maniera indiretta. Nelle ultime ore, in Crimea, hacker ucraini sono entrati nei server di alcune emittenti ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 468. Colpita la diga di Kakhovka, nei pressi di Kherson. Scambio di accuse tra Mosca e Kiev: completamente distrutta la centrale idroelettrica. Il leader del grup ...