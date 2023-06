Ucraina | centrale Kakhovka | Mosca convoca riunione Consiglio di sicurezza Onu

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023), 6 giu. (Adnkronos) - La Russia convocherà unadeldidelle Nazioni Unite in relazione alla distruzione dellaidroelettrica di Kakhovskaya. Lo ha dichiarato Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Russia all'Onu. "Non so esattamente quando - ha detto in conferenza stampa - ma convocheremo unaurgente". Quanto alle accuse di Kiev, secondo le quali l'azione di sabotaggio sarebbe stata organizzata da, Nebenzya ha commentato: "Sarebbe da matti. Come possiamo sabotare unaidroelettrica inondando un territorio controllato dalla Russia?".