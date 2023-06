Ucraina | bombardata la diga di Kakhovka | “Migliaia di persone rischiano la vita”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 6 giugno 2023) Nel secondo giorno in cui il cardinale Zuppi, inviato del Papa per la pace, si trova Kiev, la popolazionedeve affrontare un’emergenza assoluta nella zona di Kherson, nel sud occupato dai russi. Gli invasori – che però negano e accusano gli ucraini – avrebbero fatto saltare in aria ladi Novanella notte del 6 giugno. La struttura del bacino idrico si trova in territorio controllato da Mosca. A rendere nota la notizia è stato l’esercito di Kiev, come riportano il quotidiano inglese The Guardian e l’agenzia di stampaUkrinform. “La centrale idroelettrica diè stata fatta saltare in aria dalle forze di occupazione russe. La portata della distruzione, la velocità e il volume dell’acqua, le probabili aree di allagamento sono attualmente in corso di verifica. Tutti i ...