Dopo i danni provocati alla diga di Nova Kakhovka da bombardamenti di cui ucraini e russi si accusano a vicenda, l'acqua ha sommerso alcune strade della citta' di Kherson, l'oblast in cui si trova la ...... ha aggiunto il ministro, da lunedì in visita in. 06 giu 12:12 Kiev: la distruzione della ...impedire la nostra avanzata anche lungo le direttrici in cui si sono verificati degli', ......atto terroristico è un segnale del panico del regime di Putin" continua l'intelligence. ...impedire la nostra avanzata anche lungo le direttrici in cui si sono verificati degli', ...

Ucraina, allagamenti a Kherson dopo il bombardamento della diga di Nova Kakhovka - Mondo Agenzia ANSA

Pare confermato che la diga di Kakhovka abbia ceduto per via di un attacco, non per cedimento strutturale (o perché, come detto da qualcuno, i russi non facevano la manutenzione - evidentemente erano ...Dopo le iniziali smentite di Mosca arriva la conferma del cedimento della diga di Kakhovka che “continua a crollare e l’acqua viene scaricata in modo ...