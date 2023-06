Ucraina a rischio inondazione | bombardata una diga | si teme il peggio

(Di martedì 6 giugno 2023) Potenziale disastro in. Le forze di occupazione russe hanno fatto saltare in aria ladella centrale idroelettrica di Kakhovskaya, a monte del Dnepr, nell'area di Kherson, e dal bacino è iniziata la fuoriuscita incontrollata di acqua: a riferirlo è l'agenziaUnian che ha pubblicato un filmato che mostra i gravi danni subiti dalla struttura, che mettono la valle del Dnepr adi gravi inondazioni. Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione statale regionale di Kherson, ha già annunciato l'evacuazione dei residenti della riva destra del Dnepr. Non è possibile evacuare la popolazione della riva sinistra che è occupata. Secondo quanto riporta la Tass, il sindaco di Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, ha confermato i danni causati dagli attacchi notturni alla centrale idroelettrica. Stando alle ...

Nella notte del 6 giuno si sono diffuse in rete le immagini di un attacco delle forze russe alla Diga di Kakhovskaya, una notizia resa nota dal comando operativo meridionale dell'. Subito il ...Scambio di accuse con Mosca sulla controffensiva, e sull'inviato del Vaticano nella capitale, afferma la premier danese Mette Frederiksen, manca un ......L'accusa le forze russe di aver fatto saltare in aria una grande diga a sud del Paese, vicino a Kherson, allertando i residenti lungo il fiume Dnipro di evacuare le loro abitazioni per...

Ucraina, esplode diga della centrale di Kakhovskaya: "Rischio inondazioni" Today.it

(Corriere del Ticino) In Ucraina le forze di occupazione russe avrebbero fatto saltare in aria la diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, a monte del Dnipro, nell'area di Kherson. La valle ...Esplosa la diga centrale idroelettrica a Kherson, evacuati i residenti della zona per il rischio di inondazioni ... perché si trova sul suolo occupato dai russi. I russi e l’Ucraina in merito ...