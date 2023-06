TV8 | Rai o Canale 5 | dove vedere gratis e in chiaro la Finale di Champions League? Canale esatto per Inter-Manchester City

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) Come si potrà seguire ladilive ed in? Andiamo a scoprirlo. Manca sempre meno all’ultimo atto della Coppa europea per antonomasia. Si giocherà sabato 10 giugno alle ore 21.00 allo stadio Ataturk di Istanbul (Turchia). L’sfiderà ilper una sfida che si annuncia quanto mai emozionante e per nulla scontata. L’vuole la sua quarta. La squadra allenata da mister Simone Inzaghi sta attraversando un momento di forma eccellente e ha chiuso la stagione in deciso crescendo. Le armi dei nerazzurri sono ben note con un attacco guidato da Lautaro Martinez, Lukaku e Dzeko, e un centrocampo vario e assortito con Barella a dominare la scena. Occorrerà ...