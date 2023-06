Tumori | Ai prevede rischio cancro seno meglio di modelli classici | studio

(Di martedì 6 giugno 2023) Milano, 6 giu. (Adnkronos Salute) - L'intelligenza artificiale può leggere le mammografie e intercettare le donne destinate a sviluppare unaldel classico modello di previsione dela 5 anni". E integrare i due sistemi potrebbe migliorare l'analisi dei medici. E' quanto emerge da un maxiin cui diversi algoritmi di Ai sono stati messi alla prova su migliaia di mammografie. I risultati sono pubblicati sulla rivista 'Radiology'. Ildialdi una donna viene in genere calcolato utilizzandoclinici come quello di Bcsc (Breast Cancer Surveillance Consortium), che utilizza informazioni auto-riportate e altri dati sulla paziente - tra cui età, anamnesi familiare della malattia, se ...

...del percorso di diagnosi e cura (PDTA) dell'ARNAS Garibaldi nella lotta contro uno deipiù ... Sulla base di attendibili modelli statistici, siin Italia il raddoppio dell' incidenza di ...E nel prossimo futuro A quali ricerche state lavorando Il nuovo progetto di cui ci stiamo occupandolo studio di come icolonizzano l'organismo, cioè formano le metastasi. Questo ...... questa sera alle 18 sulla terrazza dell'istituto nazionale deidi Milano in Via Venezian. E ... Il programmaquattro incontri, tutti i martedì di giugno, alle 19. Si parte oggi con Riky ...

Tumori: Ai prevede rischio cancro seno meglio di modelli classici ... Adnkronos

"Questa forte prestazione predittiva suggerisce che l'intelligenza artificiale sta identificando sia i tumori mancanti sia le caratteristiche del tessuto mammario che aiutano a prevedere lo sviluppo ...Roma, 5 giu. (Adnkronos Salute) - Al Congresso europeo di Chirurgia toracica (Ests), in corso a Milano fino al 6 giugno, Giuseppe Cardillo, direttore della Uoc Chirurgia Toracica dellAzienda ospedali ...