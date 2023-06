Trump attacca l' Fbi ma è molto confuso | ' Sono marxisti e fascisti'

(Di martedì 6 giugno 2023) Un idiota megalomane, nemico della democrazia e ignorante come una zampogna: "Ie idel Dipartimento di Giustizia e dell'Fbi se la stanno prendendo con me a un livello e una velocità ...

Donaldnon nasconde la sua ira su Truth in merito alla possibile incriminazione per le carte segrete a Mar - a - Lago, che potrebbe arrivare a giorni. L'ex presidente se la prende contro ...... " non si compiono gesti estremi ", ma il timore è che " ci si possa arrivare un passo dopo l'altro ", seguendo una strategia opposta a quella dell'insurrezione dei seguaci di. " La democrazia ...Elon Musk punta su di lui,trema e già lo

Trump attacca: «Senza tagli alla spesa meglio un default Usa» Il Sole 24 ORE

Alcuni candidati repubblicani alla presidenza, tra cui Ron DeSantis, hanno criticato Donald Trump dopo che l'ex presidente ha nuovamente elogiato il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...