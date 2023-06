... è stata repertata, sapremo tutto quanto all'esito', ha detto l'avvocato della famiglia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti uscendo dal sopralluogo durante il quale è statoilche ...L'abitazione si trova a poche centinaia di metri di distanza da via Monte Rosa, dove è statoil corpo di Giulia . Il punto è diventato in questi giorni un luogo di pellegrinaggio e proprio ...ilusato per uccidere Giulia 'L'arma è stata indicata, è stata repertata ,sapremo tutto quanto all'esito'. Lo ha detto l'avvocato della famiglia di Giulia Tramontano, Giovanni ...

Trovato il coltello usato per uccidere Giulia - Lombardia Agenzia ANSA

I vigili del fuoco hanno ritrovato alcuni documenti di Giulia Tramontano. Dentro un tombino, nei pressi della stazione della metropolitana Comasina, c'erano una patente di guida che apparterrebbe alla ...L'altra compagna: 'Ha iniziato a citofonare', ha detto la ragazza 23enne, e 'alla fine è salito e gli ho parlato attraverso le sbarre' ...