Triathlon | la situazione dell’Italia nei ranking olimpici verso Parigi 2024

(Di martedì 6 giugno 2023) I criteri di qualificazione olimpica dei Giochidiprevedevano per il, l’inizio del periodo di qualificazione il 27 maggio 2022 con la conclusione fissata per lo stesso giorno del: è partita da poco più di un anno la corsa per guadagnare uno dei 55 posti disponibili per genere. Va ricordato che il Paese ospitante (Francia) ha già due uomini e due donne (e quindi anche la staffetta mista) qualificati, così come ha già due posti per genere assicurati la Gran Bretagna, seconda classificata proprio dietro alla Francia ai Campionati Mondiali di staffetta mista 2022, che si sono tenuti a Montreal. Il Paese vincitore dei Campionati Mondiali di staffetta mista 2023 usufruirà di due posti per genere, così come faranno i primi sei Paesi della classifica di qualificazione ...