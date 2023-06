Inter -sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani e su Canale 5 con la telecronaca di Riccardoe Massimo Paganin.... andrà in onda il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League Inter -. La ... Telecronaca affidata a Riccardocon il commento tecnico di Massimo Paganin insieme agli ......Riccardoe Massimo Paganin . Entrambe le emittenti al termine della sfida daranno vita a un lungo post - partita con interviste e approfondimenti da San Siro. I guadagni per Inter e...

Trevisani: “Milan, Maldini e Massara via Non c’è spiegazione logica” Pianeta Milan

13.22 - Ricky Massara, in uscita dal Milan insieme a Paolo Maldini, era arrivato circa un'ora fa a Casa Milan (QUI) per continuare a svolgere il lavoro di ordinaria zmministrazione in ...Riccardo Trevisani ha parlato della separazione tra il Milan e Paolo Maldini e Ricky Massara. Ecco le parole del telecronista: «Perchè sono stati allontanati Per eccesso di bravura. Non so darmi una ...