Trema ancora il mondo crypto Binance e Coinbase sotto accusa della Sec

Leggi su formiche

(Di martedì 6 giugno 2023) Sono tempi di redde rationem per l’industria delle criptovalute, anche per le realtà più consolidate. Come, leader assoluto del settore in qualità di borsa di scambiopiù grande al, che lunedì è stata citata in giudizio dalla Securities and Exchange Commission (l’autorità statunitense di vigilanza sui mercati) per aver costruito e operato su una “vasta rete di inganni, conflitti di interesse, mancanza di divulgazione e calcolata evasionelegge”, nelle parole del presidente Gary Gensler. Nel giro di ventiquattr’ore, la Sec si è mossa anche contro il campione sul suolo statunitense:, che avrebbe “gestito la sua piattaforma di trading di criptovalute come una borsa valori nazionale, un broker e un’agenzia di compensazione non registrati”. L’altra...