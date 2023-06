Traffico Roma del 06-06-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023) Luceverdedalla redazione e buonasera e Ben ritrovati in studio a Sonia cerquetani riaperto al transito il tratto Urbano della A24 per Teramo prima bloccato per incidente Dapporto faccio la tangenziale est direzione centro città restano da Togliatti file anche Verso il raccordo anulare quindi in uscita dada via Filippo Fiorentini a Tor Cervara difficoltà poi per chi dalla tangenziale est deve mettersi sul tratto urbano e sulla tangenziale estintenso con code da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni in direzione stadio in direzione Stadio Olimpico tra sala e via dei Campi Sportivi ancora intenso ilsul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Flamini e Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina e tra casina e a stessa situazione in carreggiata esterna file a tratti ...