Traffico Roma del 06-06-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulareintenso con coda in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Prenestina e tra Casilina e Appia se sta situazione in carreggiata esterna file attratti dallaFiumicino alla Tuscolana sulla tangenziale est code da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni e poi direzione stadio Salaria & via dei Campi Sportivi trafficato anche il percorso Urbano della A24 per Teramo code a tratti dalla tangenziale a raccordo anulare per incidenti disagisu via del Quadraro altezza via Selinunte in via Laurentina nei pressi di viale Africa e poi su via delle Capannelle via Appia Nuova e Lucreziana per i dettagli e queste altre notizie potete consultare il ...