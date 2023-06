Traffico Roma del 06-06-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto in via della Magliana la polizia locale segnala un incidente con possibili disagi alin prossimità di piazza Antonio Meucci altro incidente questa volta su Viale del Muro Torto che sta provocando code a partire da Piazzale Flaminio a viale del Galoppatoio è sempre per incidente in via Cristoforo Colomborallentato all’altezza di via Accademia degli Agiati direzione centro e in occasione dell’assemblea annuale Confcommercio presso l’Auditorium Conciliazione dalle ore 21 e viene chiusa alvia Conciliazione nel tratto compreso tra Largo Giovanni XXIII e via della traspontina con la conseguente modifica al trasporto pubblico delle linee 23 40 62 e 280 e per i lavori notturni sulla sede tranviaria di viale delle Belle Arti fino a venerdì 9 giugno dalle ore ...