Traffico Roma del 06-06-2023 ore 11 | 30

(Di martedì 6 giugno 2023) LuceverdeBentrovati all’ascolto aNord trafficata la via Cassia tra la storta e Tomba di Nerone in direzione del centro sul grande raccordo anulare coda perin carreggiata interna tra l’uscita di via Prenestina & via Appia Urbano della A24rallentato tra l’uscita di via Fiorentini e l’ingresso con la tangenziale e sulla tangenziale coda pertra l’uscita di Porta Maggiore San Lorenzo e viale Castrense direzione San Giovanni coda persulla via Aurelia tra via Aurelia Antica e Piazza Irnerio e fino alle 13:30 manifestazione in piazza Santi Apostoli possibili ripercussioni per la viabilità nell’area tra via Cesare Battisti e Piazza Venezia e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito un ...