Traffico Roma del 06-06-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sempre in coda ilsulla Cassia bis a causa di un incidente avvenuto tra Formello e Castel de’ ceveri in direzione del raccordo anulare rimaniamo nel quadrante diNord con le code persulla Flaminia tra lavare due punti e sulla Salaria acuta tra la motorizzazione civile l’aeroporto dell’UrbeGrande Raccordo Anulare in carreggiata esterna ancora nettamente tra le uscite di via Flaminia via Trionfale e a seguire altri rallentamenti tra Pisana e Pontina in carreggiata interna e rallentamenti e code pertra bufalo te Appia si sa ancora sulle tratto Urbano della A24 tra il raccordo anulare e la tangenziale e sulla tangenziale rallentamenti e code pertra le uscite di via Tiburtina e ...