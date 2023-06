Traffico Roma del 06-06-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023) Luceverdebelli trovati all’ascolto fuori territorio siamo sulla Cassia bisin coda per incidente tra Formello e Castel de’ ceveri in direzione del raccordo anulare rimaniamo nel cuore diNord con le code persulla Flaminia tra Labaro e due ponti e sulla Salaria coda tra la motorizzazione civile è l’aeroporto dell’Urbe coda persulla Cassia tra la torta e via di Grottarossa indirizzo del Centro su Grande Raccordo Anularerallentato in carreggiata esterna tra l’uscita di via Flaminia e via Aurelia e a seguire i rallentamenti tra l’uscita per l’aeroporto di Fiumicino e via Pontina rallentamenti e code perin carreggiata interna Traduci the Bufalotta e Appia siete ancora sulle tratto Urbano della A24 tra il raccordo ...