Traffico Roma del 06-06-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin aumento sulla rete viaria della città metropolitana dirallentamenti e code sulle principali vie di accesso verso il centro nord coda persulla Flaminia tra Labaro e due ponti e sulla Salaria codrata la motorizzazione civile è l’aeroporto dell’Urbe coda persulla Cassia tra la storta e via di Grottarossa in direzione centro sul tratto Urbano della A24 rallentamenti e code tra il raccordo anulare e la tangenziale e sulla tangenziale coda tra Porta Maggiore San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni e coda tra via delle Valli via della Moschea direzione stadio facciamo sul grande raccordo anulare si sta in coda perin carreggiata interna tra l’uscita di via Casilina e via Appia ...