Tottenham | ufficiale | Ange Postecoglou è il nuovo allenatore

Leggi su sportface

(Di martedì 6 giugno 2023) Ilufficializza “la nomina dicomehead coach della prima squadra. Diventa così il primo australiano ad allenare in Premier League,si unirà a noi il 1° luglio con un contratto quadriennale”. Soddisfatto il presidente Daniel Levy: “porta una mentalità positiva e uno stile di gioco veloce e offensivo. Ha una solida esperienza nello sviluppo di giocatori e una comprensione dell’importanza del legame con l’Academy, cioè tutto quel che è importante per il nostro club. Siamo entusiasti chesi unisca a noi mentre ci prepariamo per la stagione a venire”. Ha guidato la nazionale australiana Under 17 e Under 20 prima di passare ai Brisbane Roar. È poi diventatodella nazionale maggiore australiana dal ...