Torture e pestaggi in questura | arrestati 5 poliziotti a Verona Il gip | “Vittima usata come uno straccio per pulire il pavimento”

(Di martedì 6 giugno 2023) Cinque agenti di polizia sono staticon l’accusa di aver torturato diverse persone sottoposte alla loro custodia tra luglio 2022 e maggio 2023. Una delle vittime dei presunti atti di violenza è statadagli agenti “uno”, secondo l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari (gip) ha disposto gli arresti domiciliari. Si tratta di un ragazzo sottoposto a fermo di identificazione da due, che l’avrebbero picchiato e costretto a urinare nella stanza fermati. L’avrebbero poi spinto in un angolo e fatto cadere, usandolo “unoperil”. “È innegabile che tutti gli indagati, con le condotte sopra descritte abbiano tradito la propria ...

Parlava così, vantandosi con la sua fidanzata tra una risata e l'altra, uno dei poliziotti accusati di aver compiuto ripetutiai danni di cittadini fermati nel corso di controlli di routine -...in Questura a Verona, arrestati un ispettore e quattro agenti di polizia. Arresti in Questura a Verona, i sindacati di polizia: "No a processi mediatici". 'Gli arresti di 5 ...1' DI LETTURA Nella mattina di oggi sono stati arrestati un ispettore di polizia e quattro agenti per presunti atti di violenza perpetrati tra il luglio del 2022 e il marzo del 2023 nella Questura di ...

Torture e pestaggi alla questura di Verona, arrestati 5 poliziotti la Repubblica

Torture e pestaggi dei poliziotti di Verona ai fermati. Questa mattina sono finiti agli arresti domiciliari cinque poliziotti, un ispettore e quattro agenti, che all’epoca dei fatti tra il luglio 2022 ...L'inchiesta della Procura sui casi di tortura e violenza avvenuti a partire dal luglio 2022 nella questura scaligera è partita grazie ad una intercettazione telefonica… Leggi ...