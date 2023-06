(Di martedì 6 giugno 2023) Prestavano servizio al Nucleo Volanti: sono accusati di aver picchiato persone fermate per strada e di aver poi truccato i verbali. I fatti avvenuti tra il luglio 2022 e il marzo 2023

VERONA -alla Questura di Verona . Dopo lo vergogna della caserma dei carabinieri Levante di Piacenza, si apre un nuovo scandalo per le nostre forze di polizia. Questa mattina sono finiti ...... a ucciderli sono state leperpetrate dai carcerieri . "La violenza sistematica è diventata ... dalle scariche elettriche, ai, ai finti strangolamenti e annegamenti. Un decalogo degli ...Nel mezzo, a volte, ci sono interferenze come, trasferimenti improvvisi, la posta censurata, il sovraffollamento, la mancanza di acqua e d'igiene, vitto immangiabile, il vicino di ...

Torture e pestaggi alla questura di Verona, un ispettore e quattro agenti arrestati. Altri 10 indagati La Stampa

Gli agenti in servizio al Nucleo Volanti accusati di aver pestato delle persone fermate per strada e di aver poi truccato i verbali Verona, 6 giugno 2023 - Torture e pestaggi dei poliziotti di Verona ...Quattro agenti di Polizia e un ispettore sono stati arrestati per tortura e pestaggi alla Questura di Verona. I fatti si sarebbero verificati tra il luglio del 2022 e il marzo del 2023.