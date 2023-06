Torture e pestaggi alla questura di Verona | arrestati 5 poliziotti

(Di martedì 6 giugno 2023) Gli agenti prestavano servizio al Nucleo Volanti: sono accusati di aver picchiato persone fermate per strada e di aver poi truccato i verbali. Indagati una decina di altri colleghi. Il capo della Polizia, Pisani: "GrazieProcura per la fiducia nel delegare le indagini...

Caserma Levante, spaccio e: condanne pesanti per i 5 carabinieri Poliziotti arrestati da ... Le presuntee lesioni a danni di persone che erano state momentaneamente fermate o arrestate ...A marzo, un altro caso di presunteha riguardato la polizia penitenziaria. Nel carcere di Biella , infatti, 23 agenti erano stati sospesi con l'accusa di aver picchiato i detenuti ...Leggi Anche Milano, trans presa a manganellate: agenti denunciati per tortura Le indagini , condotte per otto mesi dalla Squadra Mobile di Verona, si sono avvalse anche dell'uso di supporti tecnici e ...

Torture e pestaggi alla questura di Verona, un ispettore e quattro agenti arrestati. Altri 10 indagati La Stampa

Torture e pestaggi alla Questura di Verona. Dopo lo vergogna della caserma dei carabinieri Levante di Piacenza, si apre un nuovo scandalo per le nostre forze di polizia… Leggi ...Cinque poliziotti della Questura di Verona sono stati arrestati con l'accusa di tortura e lesioni. Gli agenti avrebbero anche truccato i verbali ...