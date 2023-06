Torna il boiardo del Ponte | Ciucci ancora ad Una condanna milionaria prescritta | una buonuscita milionaria incassata da se stesso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023), della serie “chissirivede”. Matteo Salvini ha annunciato la rinascita della società incaricata dei lavori per ilsullo stretto e ad amministrarla sarà proprio lui: Pietro, il manager-affondato 10 anni fa quando la società fu chiusa con una montagna di debiti e senza che un solo pilone fosse piantato. Ma c’è di più. Siccome i rapporti tra governo e Corte dei Conti van benissimo fronte Pnrr, la nomina fa spallucce di un dettaglio: per l’ex “re” di Anas che gestirà di nuovo l’opera i magistrati contabili avevano chiesto unainsieme a quattro consiglieri, ma grazie alla prescrizione nessuno ha pagato un centesimo. Dettagli,infatti al timone dopo 12 anni come amministratore, ...