Tirreno Power | il pm chiede tre anni e mezzo per 25 imputati | “Disastro ambientale causato dai fumi della centrale a carbone di Vado”

(Di martedì 6 giugno 2023) Tredi reclusione per 25 dirigenti ed ex dirigenti dipere sanitario colposo– secondo l’accusa – daidell’exdiLigure. Sono le richieste formulate lunedì dal pm savonese Elisa Milocco al termine del dibattimento iniziato il 31 gennaio 2019, a cinquedal sequestro – avvenuto nel 2014 – dei gruppi aVL3 e VL4, smantellati nel 2016. A giudizio sono arrivati in 26: soltanto per l’ex membro dell’amministrazione Jacques Hugé è stata chiesta l’assoluzione. Nella requisitoria, la pm ha puntato il dito sui mancati investimenti di ...

E' questa la richiesta del pubblico ministero Elisa Milocco presentata durante la requisitoria nell'ambito dell' inchiesta di. E' iniziata questa mattina la fase finale del processo ...Tre anni e mezzo di reclusione per i manager diad esclusione dell'ex membro del CdA Jacques Hugé per il quale è stata chiesta l'assoluzione. Sono le richieste del pubblico ministero Elisa Milocco al processo per disastro ambientale e ...Lo ha detto il pubblico ministero Elisa Milocco durante la requisitoria nell'ambito dell' inchiesta di. E' iniziata questa mattina la fase finale del processo che ha preso il via il 31 ...

Tirreno Power, il pm chiede 3 anni e mezzo per i manager Agenzia ANSA

Tre anni e mezzo di reclusione per 25 dirigenti ed ex dirigenti di Tirreno Power, imputati per disastro ambientale e sanitario colposo causato – secondo l’accusa – dai fumi dell’ex centrale a carbone ...Savona. Tre anni e 6 mesi di reclusione per ciascuno dei 24 imputati. E’ questa la richiesta del pubblico ministero Elisa Milocco presentata durante la requisitoria nell’ambito dell’ inchiesta di Tirr ...