Tiro con l’arco | Mario Scarzella | “A Parigi? Vogliamo portare le squadre al completo”

(Di martedì 6 giugno 2023) Manca più di un anno, eppure le Olimpiadi di2024 per molte federazioni e per i loro presidenti sono vicinissime. La chiusura di un cerchio, la volontà di centrare un obiettivo: tutto questo e anche altro, così come dichiarato dal presidente della FitArco,, che, intervistato da TuttoSport ha dichiarato: “Tante volte andando a dormire la sera, ci penso.è importante, è l’atto finale di un ciclo di lavoro per i nostri atleti. Noi aspiriamo ale duecomplete, poi a poter competere ai massimi livelli, ma tante nazioni ora sono molto forti”. “Quando ho iniziato da presidente eravamo circa un centinaio di federazioni iscritte a World Archery, ora siamo a 180 con paesi emergenti già ad altissimo livello, per esempio Israele e India. Le nostre ...

Gli azzurrini del tiro a volo fanno sognare. Come sappiamo nella giornata di ieri Damiana Paolacci e Marco Coco hanno vinto la gara dello skeet misto in occasione della prima tappa di Coppa del Mondo ...