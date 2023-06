Tik Tok del futuro | a guadagnare con il social saranno gli avatar?

Leggi su pescarawebtv

(Di martedì 6 giugno 2023) Sembra proprio che l’era dell’oro dei Tik Tok milionari stia per terminare, quasi prima di essere iniziata. I personaggi di Tik Tok di oggi, che grazie alla viralità e alle visualizzazioni, guadagano bei soldi, farebbero bene a mettersi qualcosa da parte in vista di tempi grami. L’intelligenza Artificiale I.A. promette di sparigliare le carte in tantissimi campi, dal giornalismo, alla fotografia, ai lavori di calcolo, fino al dorato mondo degli influencer. Già perchè nel mondo virtuale, in effetti, le differenze tra reale ed artificiale o artefatto, si assottigliano così tanto fino a divenire quasi impercettibili. Così se i personaggi in carne ed ossa stentano a trovare costantemente nuove idee per affermarsi su una nicchia piuttosto che su un’altra, i personaggi virtuali creati dall’intelligenza artificiale non avranno nessun problema di adattamento. L’astuzia dell’intelligenza ...