«Ti rovino | non ti faccio più vedere la bambina» | insulti e minacce dell’ex marito ad Adriana Volpe

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 giugno 2023) È accusato di maltrattamenti in famiglia l’exdi. Continue, un vero e proprio incubo per la conduttrice: “Sei una z…..”, quando esci tila vita”, queste alcune delle frasi minatorie riportate in aula da un’amica della donna. Attacchi che sono arrivati non solo in maniera diretta ma anche da remoto. L’uomo, infatti, urlava quelle frasi anche quando la donna compariva in televisione al Grande Fratello Vip. Ora, il giudice gli ha imposto di non avvicinarsi alla nota conduttrice. Roma, irrompe in casa della ex e la colpisce con una sedia: appostamenti e continueIl racconto di un’amica e gliversoA parlare di fronte al giudice sono i testimoni i quali raccontano di come ...