The idol | tutto quello che c' è da sapere sulla nuova serie tv con Weeknd

Fin dall'epoca delle riprese,è stata una serie controversa e bersaglio di parecchie polemiche per il suo tratto estetico, caratterizzato da un'esposizione della sessualità parecchio esplicita e anche per via delle ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo, creata per HBO da Sam Levinson ( Euphoria ), Reza Fahim e dallo stessoWeeknd, vede Lily - Rose Depp , figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, nei panni della protagonista Jocelyn, un'...(Foto Ipa): cosa significano i make up di Lily - Rose Depp La prima cosa da sapere di Jocely, la protagonista di , è che utilizza il make up come un'armatura . Nascosta dietro eyeliner ...

«The Idol», la serie tv con The Weeknd e Lily-Rose Depp La Verità

Già nelle scorse settimane, l'autore Sam Levinson ha confermato che i due show televisivi esistono nello stesso universo.The Idol, la tanto discussa e controversa serie di HBO con protagonista Lily-Rose Depp, ha fatto il suo debutto sulla rete via cavo domenica 4 giugno, con performance non proprio entusiasmanti. La ...