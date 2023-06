The Idol | la recensione del primo episodio promosso a metà | l’eccesso e il successo

(Di martedì 6 giugno 2023) È finalmente arrivata anche in Italia -su Sky e Now TV- la nuova serie di Sam Levinson, genio e sregolatezza, già autore di uno dei prodotti televisivi di maggiordegli ultimi anni, Euphoria. Theè scritta a quattro mani da Levinson e Abel Tesfaye -aka The Weeknd-, che interpreta uno dei personaggi principali della serie insieme a Lily Rose Deep, che ne è la protagonista assoluta. La serie nasce come controversa già in partenza, visto le polemiche che sono girate per mesi intorno alla produzione (l’articolo di Rolling Stones fu meritevole di una risposta da parte proprio dei diretti interessati) e alle figure non proprio idilliache di Sam Levinson e Tesfaye. Il nuovo prodotto di punta di HBO si pone come provocatoria, quindi, da prima della sua messa in onda. E questonon fa che alimentare ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo, creata per HBO da Sam Levinson ( Euphoria ), Reza Fahim e dallo stessoWeeknd, vede Lily - Rose Depp , figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, nei panni della protagonista Jocelyn, un'...(Foto Ipa): cosa significano i make up di Lily - Rose Depp La prima cosa da sapere di Jocely, la protagonista di , è che utilizza il make up come un'armatura . Nascosta dietro eyeliner ...In onda su Sky dal 5 giugno,avrebbe dovuto essere all'altezza delle aspettative, del nome di Sam Levinson , di Euphoria , la serie che l'ha preceduta. Invece, lo show - presentato fuori concorso al Festival di Cannes - ...

«The Idol», la serie tv con The Weeknd e Lily-Rose Depp La Verità

La nuova serie di Sam Levinson ha esordito ieri notte sul servizio streaming di HBO, vediamo come sono andate le visualizzazioni.Esordio interlocutorio per The Idol sulla HBO: gli ascolti di domenica sera sono inferiori alla premiere di Euphoria ...