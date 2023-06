The Flash | in attesa del film Warner Bros Discovery dedica al Supereroe DC due programmazioni speciali

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 giugno 2023) Thesta per arrivare nelle sale cinematografiche:alDC due. A partire dal 15 giugno nelle sale cinematografiche arriverà The, la pellicola con Ezra Miller, diretta da Andres Muschietti, incentrata sulDC. In occasione di questo attesissimo evento,all'amatissimo personaggio due: le prime tre stagioni di The, la più recente serie del 2014 e, la serie tv anni '90. Uno dei più amati Supereroi DC sta per tornare al cinema nella pellicola ...