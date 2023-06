The Crowded Room | Emmy Rossum interpreta la madre di Tom Holland | ' Ma ho solo dieci anni più di lui'

(Di martedì 6 giugno 2023) " Tutti mi dicono che ho10più di lui ma ha senso per me quando leggo la sceneggiatura ," ha spiegatoa Entertainment Tonight. " Candy è una mamma molto giovane, è quasi una bambina ...

Emmy Rossum e Tom Holland interpretano rispettivamente una madre e suo figlio inRoom , la nuova serie di Apple TV+ ideata da Akiva Goldsman. La ex protagonista di Shameless ha recentemente riposto alle critiche relative al fatto di essere stata scelta per il ruolo ...Era il febbraio 2022 quando Emmy Rossum si unì aRoom , e oggi, a oltre un anno di distanza, la serie Apple TV+ scatena più di una critica riguardo la scelta del cast: da parte sua, l'attrice crede che il gap anagrafico di 10 anni tra ...Spider - Man 4 si farà Parla Tom Holland Durante la promozione della serieRoom , Tom Holland ha spiegato di non poter parlare della possibile realizzazione di Spider - Man 4. La giovane ...

Manca sempre meno all'uscita in tutto il mondo di The Crowded Room, nuova serie con protagonisti Tom Holland e Amanda Seyfried. Mentre in giro per il mondo si tengono le prime anteprime, le opinioni ...Emmy Rossum ha recentemente risposto alle critiche sul gap di età tra lei e Tom Holland in The Crowded Room, la nuova serie targata Apple TV+.