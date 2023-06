(Di martedì 6 giugno 2023) Uscita da pochi giorni nelle sale, ildella pellicola pensa già aldel suo horror e rivelaa possibile storia. Nonostante Thesia uscito nelle sale da pochi giorni soltanto, ilRob Savage ha già in mente la storia di un, qualora dovesse arrivargli il via libero dalla produzione. In una recente intervista con Discussing Film, a Savage è stato chiesto di parlare di un potenziale progetto con ilSam Raimi di cui si era vociferato in passato, con Savage che ha rivelato che il progetto è ancora in fase di sviluppo. "Sì, sono davvero entusiasta di quello con Sam", ha detto Savage. "È stato un lungo viaggio, ma lo stiamo portando a un punto …

The Boogeyman: il regista svela già i primi dettagli sull'eventuale sequel Movieplayer

