The Acolyte | le riprese della nuova serie di Star Wars si sono concluse

(Di martedì 6 giugno 2023) Conclusa la produzioneambientata durante l'era dell'Alta Repubblica, Thearriverà su Disney+ nel 2024. Lo sciopero degli sceneggiatori in America, in corso ormai da settimane, ha messo in stand-by diverse produzioni televisive e cinematografiche. A quanto pare, però, laThenon è stata intaccata da questo scenario e lesidefinitivamente. A riportarlo è il portale Bulletin secondo cui la produzione è terminata il mese scorso in Inghilterra e adesso lo show è pronto per la fase di post produzione. A meno di clamorosi cambiamenti, dunque, rimane confermata la finestra di lancio del 2024 su Disney+, come annunciato durante laCelebration di quest'anno. Il ...

Conclusa la produzione della serie ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica, The Acolyte arriverà su Disney+ nel 2024.