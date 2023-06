Tesla - Musk | Pronti a offrire Autopilot e Full Self Driving su licenza

(Di martedì 6 giugno 2023) Elonfa di nuovo parlare dellacon un annuncio che apre a potenziali collaborazioni nel settore automotive. Dopo aver siglato un accordo con Ford per l'accesso ai Supercharger americani e canadesi,ha infatti detto di essere pronto a fornire sul'e il(Fsd, attualmente in fase di beta test). In sostanza, il presente e il futuro della guida assistita e automatizzata della. Open source da quasi 10 anni. Nel 2014, lo stessopropose digli elementi chiave della tecnologiacon la formula "open source". Il mondo, e la posizione finanziaria di, sono cambiati notevolmente da quel momento, ma ...

Elon, ceo della, promette che il 2023 sarà l'anno buono per le prime consegne. Nel frattempo laRoadster torna prenotabile anche in Italia. COSTERÀ PIÙ DI 200.000 EURO - Ebbene sì, ..."Nemmeno Eloncon il suo stabilimentoa Grünheide o gli impianti di semiconduttori sovvenzionati con somme folli possono compensare questa perdita per la Germania come sede imprenditoriale"...Model S Plaid Track Package è l' auto elettrica più veloce sul giro al Nurburgring . La super berlina del Marchio di Elonha tolto il primato alla Porsche Taycan Turbo S, in quella che ...

Niente nuova Tesla Model 3 (per ora). Ecco cosa ha detto Musk a Shanghai InsideEVs Italia

Dopo aver siglato un accordo con Ford per l'accesso ai Supercharger americani e canadesi, il magnate ha annunciato di essere pronto a fornire i propri sistemi di guida automatizzata ad altri costrutto ...Il patron di Tesla, commentando sulle difficoltà dei competitor nel raggiungere Tesla, si dice disposto a collaborare per dare in licenze tutte le principali tecnologie ...